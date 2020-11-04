Прием заявок на нижегородский форум "Территория РИТМа" продлен до 8 ноября Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Прием заявок на участие в ежегодном форуме для социальных предпринимателей "Территория РИТМа", который пройдет в формате онлайн-марафона 11-12 ноября, продлен до 8 ноября 2020 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Мероприятие проводится в регионе четвертый раз в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Когда-то этот форум был мечтой социального предпринимателя Романа Пономаренко. Он хотел создать инклюзивную площадку для всех тех, кто мечтает начать предпринимательскую деятельность, но боится сделать первый шаг. Мы поддержали эту идею. С тех пор в "Территории РИТМа" приняли участие более 400 человек из 20 регионов России, а также из Латвии, Израиля и с Кипра", - рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.

"Главная задача "Территории РИТМа" - дать дополнительный стимул развитию всем его участникам. Поэтому всегда на площадке форума ведется обучение, прорабатываются бизнес-проекты. Кроме того, участники получают экспертную оценку своих идей, наставников, кураторов и, зачастую, финансовую поддержку на осуществление своих планов. Форум дал старт как минимум 20 социально-предпринимательским проектам, которые сейчас успешно работают", - добавил он.

Министр отметил, что в этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате. Это позволит объединить участников не только из различных регионов России, но и из-за рубежа. Участие в форуме – бесплатное.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игоря Седых, в рамках форума планируется организация двух дискуссионных площадок, четырех интерактивных мастер-классов, выступление 18 спикеров, проведение четырех инклюзивных выставок и репортажей, презентация одного стартапа, а также музыкальные выступления и живые интервью с участниками.

"Для форума мы собрали лучших специалистов по антикризисному управлению, которые помогут наметить пути решения проблем, возникших в период пандемии у наших социальных предпринимателей. Также участники смогут получить дополнительный стимул для развития своего бизнеса", - сказал Игорь Седых.

Руководитель форума "Территория РИТМа" Роман Пономаренко подчеркнул, что в форуме могут принять участие активные люди с инвалидностью и люди без инвалидности – авторы социально-предпринимательских проектов и владельцы социально-ответственного бизнеса – в возрасте от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Узнать подробнее о форуме и подать заявку на участие можно на официальном сайте — территорияритма.рф, а также по телефону горячей линии "ЦИСС НО": 435-15-24.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей региона. В реестр включена 161 нижегородская компания. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", запущенного в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина был открыт центр "Мой бизнес" и одноименный call-центр. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный.

СПРАВКА:

Форум организован АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" ("ЦИСС НО") и НРООИ "Ковчег" при поддержке правительства Нижегородской области, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Соорганизаторы и партнеры проекта: НРООИ "Ковчег", коммуникационное агентство JAMP, Тренинговая компания Нелли Шумиловой.