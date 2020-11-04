Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили программу Логос, разработанную РФЯЦ-ВНИИЭФ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев посетили Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе визита были представлены разработки центра, а также состоялось обсуждение проектов, которые реализуются совместно с Российским федеральным ядерным центром (РФЯЦ, Саров). В формате видеоконференции в мероприятии принял участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Как отметил Глеб Никитин, в 2019 году здесь был открыт центр математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений на базе программно-аппаратного комплекса "Логос". Это совместный проект Нижегородского НОЦ, Российского федерального ядерного центра и ННГУ.

"Мне бы хотелось отдельно обсудить развитие системы "Логос". Это один из флагманских проектов Нижегородского научно-образовательного центра. "Логос" уже нашел применение на крупных предприятиях страны. Важно проработать возможности его дальнейшего использования", - сказал Валерий Фальков.

"Научно-образовательный центр охватывает весь регион. Два основные территории - это Нижний Новгород и Саров. Ядерный центр - один из основных участников. В целом же сегодня Нижегородский НОЦ объединяет 29 участников и более 20 партнеров, к которым относятся вузы, научные организации, организации реального сектора экономики. Портфель проектов с 2018 года вырос с 20 до 204, то есть более чем в 10 раз, и постоянно появляются все новые. Я лично участвую в процессе отбора и могу сказать, что есть очень перспективные решения", - рассказал Глеб Никитин.