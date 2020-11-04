Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили перспективы развития института РАН Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев посетили Институт прикладной физики Российской академии наук в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе визита состоялось ознакомление с работой фемтосекундного лазерного комплекса PEARL.

"Институт прикладной физики является одним из крупных академических центров в стране, он занимает передовые позиции по целому ряду направлений современной физики. Отрадно, что в фокусе коллектива университета не только проведение научных исследований и разработок, но и подготовка квалифицированных научных кадров", – сказал Валерий Фальков.

"ИПФ РАН - одно из базовых научных учреждений региона, важный интеллектуальный центр. Сотрудники института активно участвуют в различных образовательных проектах, помогают школьникам и студентам найти свой путь в науке. Нижегородская область намерена только укреплять свой статус высокотехнологичного региона, и проекты, реализуемые здесь, в полной мере способствуют выполнению этой задачи", - пояснил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

ФГУП "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) был создан на базе нескольких отделов Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ) Минвуза РСФСР в апреле 1977 года как Институт прикладной физики Академии наук СССР.

В последнее время в ИПФ успешно начаты исследования по актуальным проблемам физики конденсированных сред и квантовой физики, аттосекундной физики, нанофотоники, моделированию и построению нейроморфных систем, по разработке физических основ и технологий создания наноструктурированных материалов, по изучению катастрофических явлений в природных оболочках Земли (океане, атмосфере), разработке методов и средств нового поколения в области диагностики природных сред и сложных технических систем.