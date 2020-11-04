Один человек погиб, гараж и два автомобиля сгорели на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Один человек погиб, гараж и два автомобиля сгорели на Бору во время пожара. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел сегодня днем, 6 ноября, в д. Оманово Борского района.

При этом, транспортные средства стояли около гаража, а не внутри. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Погиб один взрослый человек.

Причины пожара устанавливаются.