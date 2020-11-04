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Один человек погиб, гараж и два автомобиля сгорели на Бору во время пожара. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел сегодня днем, 6 ноября, в д. Оманово Борского района.
При этом, транспортные средства стояли около гаража, а не внутри. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Погиб один взрослый человек.
Причины пожара устанавливаются.
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