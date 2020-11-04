Кроношпан подарил уникальную площадку реабилитационному центру в Егорьевске

Успешная реабилитация и социализация детей с особенностями здоровья — важная часть социальной политики развитых стран. Эта задача носит стратегический характер и становится превентивной мерой, предупреждающей формирование девиантного поведения. Устранение психологических барьеров и проблем становится заделом для будущей самореализации и самоактуализации особенных детей.

Во время процессов грамотно выстроенной социализации ребята с ОВЗ усваивают ключевые правила, принятые в обществе. Реабилитационные центры и программы особенно важны в реализации этих задач. Под чутким руководством опытных педагогов и тьюторов дети приобретают важные знания, умения и навыки. Коррекционно-развивающие программы выстаивают таким образом, чтобы дети могли интегрироваться в социальную среду под контролем педагогов и родителей. Это поэтапный трудоёмкий процесс, который дробится на эпизодическую интеграцию. Также важна игровая деятельность. Такого мнения придерживаются и специалисты ГАУСО МО "КЦСОИР "Журавушка" в Егорьевске. Педагоги и медицинские сотрудники, работающие с детьми со всего Подмосковья, отмечают значимость игры как элемента адаптации.

Появление новой детской площадки стало настоящим событием для Егорьевска и ГАУСО МО "КЦСОИР "Журавушка". Подарок, сделанный предприятием "Кроношпан" социальному центру, не остался без внимания, передаёт медиа 360. ООО "Кроношпан" — представитель социально ответственного бизнеса, который на постоянной основе реализует общественно значимые благотворительные проекты. Один из них — развитие и поддержка инфраструктуры ГАУСО МО "КЦСОИР "Журавушка". Первой частью проекта "Кроношпан Электрогорск" было создание игровой площадки, на создание которой ушло два года. Следующим этапом станет проектирование и строительство спортивной площадки.

Игровая деятельность традиционно остаётся важной составляющей для формирования личности детей, оставаясь при этом наиболее естественным видом деятельности для ребёнка. Игровой процесс помогает развивать креативность ребёнка, способствует закреплению социальных норм и социального поведения, взаимодействия со взрослыми и сверстниками. В процессе игры также формируются социально-важные навыки, в первую очередь, это эмоциональный интеллект. Игровые формы помогают примерять разные социальные роли и развивать способности ребёнка.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.