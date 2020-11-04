Запах газа ощутили жители Канавинского района утром 7 ноября Общество

Запах газа ощутили жители Канавинского района сегодня утром, 7 ноября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Обращения на единый номер "112" начали поступать около 9:40 от жителей улицы Волжская набережная в мкр."Седьмое небо".

Кроме того, сообщения о том, что ощущается неприятный запах, похожий на запах бытового газа, также появились в комментариях в официальной группе ГУ МЧС по Нижегородской области ВКонтакте.

Причина появления запаха газа пока неизвестна.

В МЧС рассказали о том, что на место направлены оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях министерства. Также сотрудники лабораторий регионального управления Роспотребнадзора и ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" отберут пробы воздуха.

В МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не открывать окна.