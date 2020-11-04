Первый руководитель ДУМНО Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни Общество

Первый глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни, сообщает издание "БИЗНЕС Online".

Умару Юсиповичу Идрисову было 66 лет. Он скончался в ночь с 7 на 8 ноября.

Умар родился 1 января 1954 года в городе Горьком. В 1993 году он возглавил нижегородское духовное управление мусульман, а в 2014 возглавил организацию.

Отмечается, что в 1988 году именно он инициировал восстановление мечети в Нижнем Новгороде, также благодаря его работе в 2001 года на Автозаводе открыли мечеть "Тауба", в 2004 — построили центр мусульманской культуры, а в 2005 — возвели в Нижнем отделение исламского института им. Фаизханова.

Умар-хазрат Идрисов за свои заслуги удостоен ордена славы II степени совета муфтиев России, ордена Дружбы и ордена "За заслуги" духовного управления мусульман РФ.