Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2020 11:54  [155] Первый руководитель ДУМНО Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни
07 ноября 2020 14:06  [248] Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев в МЧС
07 ноября 2020 13:18  [1149] Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено из-за запаха газа в Нижнем Новгороде
07 ноября 2020 12:52  [517] Школам, детсадам и больницам Нижегородской области предложили бесплатно утилизировать электротехнику
07 ноября 2020 11:36  [365] Запах газа ощутили жители Канавинского района утром 7 ноября
07 ноября 2020 10:52  [842] Всего 44 444 случая: озвучены данные по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
07 ноября 2020 10:01  [347] Жители Бора остались без холодной воды
06 ноября 2020 18:48  [526] Нижний сегодня: главные события дня
06 ноября 2020 17:23  [363] Новые автобусы ЛиАЗ на газомоторном топливе вышли на маршруты Нижнего Новгорода
06 ноября 2020 16:38  [1975] Скончался Михаил Жванецкий на 87 году жизни
Общество

Первый руководитель ДУМНО Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни

08 ноября 2020 11:54  [155] Общество

Первый глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни, сообщает издание "БИЗНЕС Online".

Умару Юсиповичу Идрисову было 66 лет. Он скончался в ночь с 7 на 8 ноября.
Умар родился 1 января 1954 года в городе Горьком. В 1993 году он возглавил нижегородское духовное управление мусульман, а в 2014 возглавил организацию.
Отмечается, что в 1988 году именно он инициировал восстановление мечети в Нижнем Новгороде, также благодаря его работе в 2001 года на Автозаводе открыли мечеть "Тауба", в 2004 — построили центр мусульманской культуры, а в 2005 — возвели в Нижнем отделение исламского института им. Фаизханова.
Умар-хазрат Идрисов за свои заслуги удостоен ордена славы II степени совета муфтиев России, ордена Дружбы и ордена "За заслуги" духовного управления мусульман РФ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Религия
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph