Почти 8 тысяч браконьерских сетей утилизировано на полигоне ТКО в Нижегородской области Общество

Почти 8 тысяч браконьерских сетей утилизировано в Нижегородской области.

Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, 7 755 браконьерских сетей общей протяженностью около 530 км и 278 единиц иных запрещенных орудий лова, изъятых в весенний нерестовый период 2020 года, утилизировано на полигоне ТКО.

Стоит отметить, что общая протяженность сетных орудий лова, изъятых уполномоченными органами из водоемов во время рыбоохранных мероприятий, соотносима с расстоянием от Нижнего Новгорода до Тамбова.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск комитета Госохотнадзора Нижегородской области и признал изъятые незаконные орудия лова бесхозяйными и предоставил ведомству право на их уничтожение.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе ежегодно проходит операция "Курс на нерест", направленная на охрану водных биологических ресурсов региона. По данным ведомства, в 2020 году водоемы региона очищены от 600 км браконьерских сетей, из них спасено более 21 тысячи особей рыбы.