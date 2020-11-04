Сварочные электроды для нержавеющей стали

Нержавеющая сталь применяется для производства изделий широкого назначения. Благодаря особенностям структуры, данный материал используется в автомобильной и авиационной промышленности, космической и военно-технической отраслях, для производства промышленного оборудования и бытовой техники. Изделия из стали или сплавов, созданных на такой основе, обеспечивают стойкость к механическим повреждениям, отличаются долговечностью и привлекательным внешним видом.
Для соединения элементов устройств, выполненных из нержавеющей стали, а также соединений неоднородных материалов, придания нужных размеров и необходимой формы, применяются сварочные электроды по нержавейке.
Процесс выполнения сварочных работ по нержавеющей стали сложный и трудоемкий. Кроме знания специфических особенностей химического состава материала, нужно обладать достаточным опытом и навыками при производстве сварочных работ. Качественное соединение деталей, изготовленных из неоднородных материалов, зависит также от следующих обстоятельств.
При использовании в качестве источника электрической энергии аппаратов, рассчитанных на работу на постоянном токе, экономятся расходные материалы. При этом обеспечивается производительность, качество, равномерность нанесения сварочных швов. К недостаткам такого способа относятся затраты на приобретение дополнительного оборудования для наличия постоянного тока.
Достоинства применения переменного тока заключаются в удобстве при выполнении работы, меньшей стоимости оборудования и расходных материалов. К минусам можно отнести нестабильность электрической дуги, повышенный расход электродов.
Наиболее распространены следующие марки электродов для постоянного тока:
Для аппаратов, работающих на переменном токе, используют специальные марки электродов по нержавейке. Такие электроды способны не только обрабатывать нержавеющую, но и черную сталь. При этом учитывается образование коррозии в рабочей и околошовной зонах. Это недопустимо при выполнении сварки на ответственных участках.
Современные сварочные аппараты позволяют выполнять работу быстро и качественно. Наибольшее распространение получили сварочные инверторы. В отличие от громоздких и неудобных трансформаторов, выпрямителей и генераторов, инверторные аппараты обладают меньшим весом и габаритами, высокими эксплуатационными характеристиками. При этом используются универсальные или специальные электроды по нержавейке для инвертора.
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