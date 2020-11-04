Сварочные электроды для нержавеющей стали

Нержавеющая сталь применяется для производства изделий широкого назначения. Благодаря особенностям структуры, данный материал используется в автомобильной и авиационной промышленности, космической и военно-технической отраслях, для производства промышленного оборудования и бытовой техники. Изделия из стали или сплавов, созданных на такой основе, обеспечивают стойкость к механическим повреждениям, отличаются долговечностью и привлекательным внешним видом.

Для соединения элементов устройств, выполненных из нержавеющей стали, а также соединений неоднородных материалов, придания нужных размеров и необходимой формы, применяются сварочные электроды по нержавейке.

Особенности применения электродов

Процесс выполнения сварочных работ по нержавеющей стали сложный и трудоемкий. Кроме знания специфических особенностей химического состава материала, нужно обладать достаточным опытом и навыками при производстве сварочных работ. Качественное соединение деталей, изготовленных из неоднородных материалов, зависит также от следующих обстоятельств.

Теплопроводность поверхностей. У углеродистых сталей этот показатель гораздо выше, чем у нержавеющих. В этом случае необходимо производить работы при меньшем значении электрического напряжения и тока источника (сварочного аппарата).

Габариты с учетом коэффициента расширения свариваемых материалов. Необходимо обеспечить определенный зазор между свариваемыми поверхностями изделий, обладающих большой массой и разным химическим составом. В противном случае образуются множественные микротрещины, снижающие надежность и качество соединения.

Электрическое сопротивление в рабочей зоне. Характеризуется степенью нагрева стержня электрода для сварки нержавейки при достижении определенного уровня сопротивления.

Ошибочный выбор марки сварочных материалов может способствовать образованию межкристаллической коррозии. Это снижает качество и надежность соединений.

Особенности выполнения работ в зависимости от рода электрического тока

При использовании в качестве источника электрической энергии аппаратов, рассчитанных на работу на постоянном токе, экономятся расходные материалы. При этом обеспечивается производительность, качество, равномерность нанесения сварочных швов. К недостаткам такого способа относятся затраты на приобретение дополнительного оборудования для наличия постоянного тока.

Достоинства применения переменного тока заключаются в удобстве при выполнении работы, меньшей стоимости оборудования и расходных материалов. К минусам можно отнести нестабильность электрической дуги, повышенный расход электродов.

Наиболее распространены следующие марки электродов для постоянного тока:

ЦЛ-11 – используются для сваривания сталей, содержащих хром и никель, при этом сварочный шов выглядит аккуратно, обладает необходимыми прочностными свойствами и пластичностью;

ОЗЛ-8 – применяются для сваривания конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенной температуры, технические характеристики швов схожи с ЦЛ-11;

НЖ-13 – предназначаются для сваривания сталей для пищевой промышленности, при этом образуется легкоудаляемая шлаковая корка.

Для аппаратов, работающих на переменном токе, используют специальные марки электродов по нержавейке. Такие электроды способны не только обрабатывать нержавеющую, но и черную сталь. При этом учитывается образование коррозии в рабочей и околошовной зонах. Это недопустимо при выполнении сварки на ответственных участках.

Современные сварочные аппараты позволяют выполнять работу быстро и качественно. Наибольшее распространение получили сварочные инверторы. В отличие от громоздких и неудобных трансформаторов, выпрямителей и генераторов, инверторные аппараты обладают меньшим весом и габаритами, высокими эксплуатационными характеристиками. При этом используются универсальные или специальные электроды по нержавейке для инвертора.

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