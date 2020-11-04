Work and Travel в Германии

Кто не мечтает провести каникулы в Германии? Наверное, каждый хотел бы побывать в этой стране. Исполнить свою мечту можно с программой Work and Travel в Германии. Приезжая в эту страну, студенты могут не только заработать, но и изучить ее.

Германия – популярная страна у туристов. Сюда приезжают не только жители других европейских стран, но и путешественники с Азии. Германия известна своими достопримечательностями, вкусными блюдами и возможностью погрузиться в европейское прошлое.

Данная программа дает отличный шанс студентам погрузиться в удивительную атмосферу страны, подтянуть язык и просто попутешествовать. Даже если человек будет направлен в маленький городок, там его ждет много всего интересного: достопримечательности, местный колорит, новые знакомства и возможность заработать.

Германия – страна, где уровень жизни местных жителей намного лучше, чем в других европейских странах. Тут высокие зарплаты и люди не сидят без работы. Если турист приедет сюда по программе, то он может зарабатывать почти 10 евро в час. Перелет и проживание обязательно окупятся.

Программа рассчитана на студентов и аспирантов. Возрастное ограничение: от 18 до 35 лет.

Программа дает возможность:

Хорошо заработать;

Повысить уровень языка;

Посмотреть другую страну;

Изучить не только язык, но и погрузиться в быт и традиции местного населения;

Возможность упомянуть в резюме свое путешествие.

Те, кто уже принял участие в программе, остались довольны. В последующем эти студенты смогли устроиться в крупные компании.

Условия участия в программе

Принять участие в программе могут далеко не все желающие. Зачастую, на подобные предложения обращают внимание студенты языковых институтов.

Попасть в Германию могут:

Люди, постоянно проживающие на территории стран СНГ;

Студенты и аспиранты вузов, имеющие аккредитацию;

Те, кто собираются продолжать учебу после окончания университета;

Люди, владеющие немецким языком;

Желающие работать в Европе.

Отправиться на работу в Германию можно в любое время года. Нужно только выбрать срок, с течение которого студент планирует там находиться.

Сезонные работники особо требуются летом и зимой. Но студент во многом зависит от университета. Как только будет подписана справка, можно отправляться на работу. Свободные вакансии есть всегда.

Что касается визы, то подавать ее нужно особым образом. Заявка входит в "С" категорию. В посольстве запрос рассматривают в течение 10 дней. По такой визе пребывать на территории Германии можно не больше 90 дней.

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