Три федеральных министра отправлены в отставку Политика

Фото: с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя минстроя Владимира Якушева.

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, являющегося заместителем главы ведомства.