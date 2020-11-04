Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Политика
09 ноября 2020 12:18  [66] Три федеральных министра отправлены в отставку
07 ноября 2020 12:28  [311] Глеб Никитин представил проект КУПНО ректору РАНХиГС Владимиру Мау
06 ноября 2020 11:03  [407] Публичные слушания по внесению изменений в Устав Дзержинска пройдут 7 декабря
06 ноября 2020 09:42  [854] Прокуратура требует прекратить полномочия депутата из Краснобаковского района
04 ноября 2020 15:24  [627] Евгений Дитрих и Глеб Никитин обсудили развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области
04 ноября 2020 14:56  [485] Акцию ко Дню народного единства "Главное – вместе!" провели в Нижнем Новгороде
04 ноября 2020 09:04  [308] "4 ноября – памятная дата в истории России", - Евгений Люлин
03 ноября 2020 13:46  [620] "Единая Россия" продолжит следить за ситуацией с доступностью лекарств", - Андрей Турчак
03 ноября 2020 13:03  [1043] Две кандидатуры рассматриваются на должность начальника пресс-службы губернатора Нижегородской области
02 ноября 2020 16:51  [469] Изменения планируются в Уставе Дзержинска
Политика

Три федеральных министра отправлены в отставку

09 ноября 2020 12:18  [66] Политика

Фото: с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя минстроя Владимира Якушева.

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, являющегося заместителем главы ведомства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph