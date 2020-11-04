Три федеральных министра отправлены в отставку

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров.
Как сообщается на сайте Кремля, глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя минстроя Владимира Якушева.
Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, являющегося заместителем главы ведомства.
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