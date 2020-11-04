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Пожилой пенсионер подозревается в убийстве супруги на Бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 ноября 2020 года.
По версии следствия, на прошлой неделе утром, в с. Городище на Бору 80-летний мужчина зарезал ножом свою 78-летнюю супругу, а затем нанес себе несколько таких же ударов.
Пенсионер доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Врачам удалось спасти его жизнь.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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