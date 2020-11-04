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Происшествия

Пожилой пенсионер подозревается в убийстве супруги на Бору

09 ноября 2020 12:54  [242] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Пожилой пенсионер подозревается в убийстве супруги на Бору. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 ноября 2020 года.

По версии следствия, на прошлой неделе утром, в с. Городище на Бору 80-летний мужчина зарезал ножом свою 78-летнюю супругу, а затем нанес себе несколько таких же ударов.

Пенсионер доставлен в реанимационное отделение районной больницы. Врачам удалось спасти его жизнь.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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