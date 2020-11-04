Нижегородские кадеты приняли участие в юбилейном Параде Памяти в Самаре Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Воспитанники нижегородской кадетской школы приняли участие в юбилейном Параде Памяти. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Парад Памяти проводится ежегодно с 2011 года в Самаре и посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в этом городе, который в советские годы назывался Куйбышевом.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие впервые состоялось в онлайн-формате.

В нем традиционно принимают участие лучшие парадные расчеты регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа, ветераны, патриотические, молодежные, военно-исторические и общественные организации, а также представители дипломатических миссий иностранных государств.

"Проведение Парада – это, в первую очередь, сохранение исторической памяти. Сегодня очень многие хотят переписать историю, по-разному интерпретируют факты. 7 ноября 1941 года части Красной армии из Куйбышева уходили на фронт. Парад Памяти как раз помогает лучше узнать нашу историю, сохранить эту память и преемственность поколений. Мы все верим, что уже в следующем году все участники этого важного события вновь соберутся в Самаре. Для ребят это новые знакомства и яркие впечатления", – рассказал депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

В этом году для участия в Параде Памяти регионам-участникам необходимо было записать видеоролик и приветствие организаторам и участникам Парада из других регионов. Вместо площади Куйбышева в Самаре ребята прошли маршем в нижегородском Парке Победы. Все ролики в дальнейшем будут объединены в общий фильм.

Нижегородские кадеты принимают участие в Параде Памяти седьмой год. Региональное отделение "Единой России" традиционно оказывает ребятам помощь в подготовке и организации поездки, в этом году – в подготовке ролика. Участвуют в Параде Памяти только самые лучшие кадеты, отбор проходит по успеваемости, дисциплине и строевой подготовке.

"Мы гордимся, что много лет в Параде Памяти в Самаре маршем проходят и ребята из Нижегородской области. Юбилейный Парад Памяти все ждали с нетерпением, и нижегородские кадеты подошли с особой ответственностью, готовясь к этому важному мероприятию. Участие в этом Параде – мечта и огромная честь для кадетов, но получают это право только самые лучшие ребята. Парад Памяти олицетворяет связь времен и поколений, участники отдают дань памяти погибшим в годы войны героям, которые есть в каждой семье", - отметил руководитель регионального исполнительного комитете НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Напомним, Парад Памяти проводится по инициативе Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Он посвящен параду, прошедшему 7 ноября 1941 года, когда части Красной Армии из Куйбышева отправлялись на фронт.

Традиционно в парадном шествии принимали участие расчеты действующей армии из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, ветеранские и патриотические общественные организации, военно-патриотические объединения и клубы. Неоднократно на Парад приезжали представители дипломатического корпуса иностранных государств.