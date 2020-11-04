Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2020 15:00  [232] Первые в России комплексы релейной защиты на базе "Эльбруса" ввели в работу на энергообъектах Нижегородской области
09 ноября 2020 14:47  [77] Нижегородцев просят соблюдать спокойствие при звуках сирен 10 и 13 ноября
09 ноября 2020 14:25  [150] Участок пр. Гагарина перекроют на два дня в ноябре
09 ноября 2020 14:12  [122] Нижегородскую филармонию отреставрируют за 55 млн рублей
09 ноября 2020 13:59  [102] Нижегородские кадеты приняли участие в юбилейном Параде Памяти в Самаре
09 ноября 2020 13:30  [382] Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 362 жителей Нижнего Новгорода
09 ноября 2020 12:35  [121] Нижегородские школьники попали в число суперфиналистов конкурса "Большая перемена"
09 ноября 2020 11:51  [137] Нижегородских школьников пригласили к участию в проекте "Билет в будущее"
09 ноября 2020 11:47  [617] Стало известно число подтвержденных за сутки случаев COVID-19 среди нижегородцев
09 ноября 2020 11:32  [159] Молодая семья из Нижнего Новгорода рассказала, что ожидает от благоустройства парка "Швейцария"
Общество

Нижегородцев просят соблюдать спокойствие при звуках сирен 10 и 13 ноября

09 ноября 2020 14:47  [77] Общество

Сирены экстренного оповещения могут сработать на улицах Нижнего Новгорода 10 и 13 ноября. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В департаменте пояснили, что в указанные дни в городе будет тестироваться взаимодействие системы экстренного оповещения населения с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», который предназначен для повышения уровня общественной безопасности.

Во время теста может произойти сбой и сработать сигнальная сирена, сопровождаемая голосовым сообщением.

"Департамент безопасности убедительно просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звук сирен", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph