Нижегородцев просят соблюдать спокойствие при звуках сирен 10 и 13 ноября Общество

Сирены экстренного оповещения могут сработать на улицах Нижнего Новгорода 10 и 13 ноября. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В департаменте пояснили, что в указанные дни в городе будет тестироваться взаимодействие системы экстренного оповещения населения с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», который предназначен для повышения уровня общественной безопасности.

Во время теста может произойти сбой и сработать сигнальная сирена, сопровождаемая голосовым сообщением.

"Департамент безопасности убедительно просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звук сирен", - говорится в сообщении.