3D-модель насосной станции по отработке аварийных ситуаций создают для Нижегородского водоканала Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

3D-модель насосной станции по отработке аварийных ситуаций создают для Нижегородского водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам подписания соглашения между АО "Нижегородский водоканал" и АО научно-производственное предприятие "Салют".

Соглашение стало важным этапом федеральной программы развития цифровых технологий и реализации проекта "Умный город" в Нижнем Новгороде. Главным направлением сотрудничества станет внедрение VR-технологий в производственные и учебные процессы Нижегородского водоканала.



В частности, будет создан VR-тренажер главной насосной станции.

"Для Нижнего Новгорода это уникальный опыт. Виртуальная реальность дает эффект полного погружения в 3D-пространство, что позволяет воссоздать различные варианты аварийных ситуаций, чтобы отработать методы их устранения и предупреждения. Такой вариант в разы повышает эффективность обучения по сравнению с традиционными способами", - обратил внимание генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк.

Главная насосная станция – стратегический объект. Она перекачивает канализационные стоки четырех районов заречной части города на Нижегородскую станцию аэрации, от ее стабильной работы напрямую зависит экологическое благополучие города.



Проработка аварийных ситуаций на электронной модели станции предназначена для действующих работников станции. А вновь принятые будут проходить на ней обучение прежде, чем получат допуск к настоящему оборудованию. Все это позволит сократить до минимума либо вовсе исключить возникновение непредвиденных и аварийных ситуаций в работе станции, увеличить срок службы оборудования, а также повысить уровень компетенции сотрудников.

После успешной реализации проекта опыт будет масштабирован на другие важные объекты Нижегородского водоканала: водопроводные и канализационные насосные станции, добавили в водоканале.



На втором этапе сотрудничества с АО НПП "Салют" планируется создать на базе Нижегородского водоканала современный обучающий класс с двумя локациями виртуальной реальности, тренажерами дополненной реальности, а также робототехническими тренажерами. С помощью этих технологий сотрудники сферы ЖКХ предприятий как Нижегородской области, так и всей страны смогут повышать свои навыки работы на том или ином оборудовании, а также на сооружениях водоснабжения и водоотведения.