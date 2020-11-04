ЛУКОЙЛ объявил в Кстовском районе старт конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" Общество

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") при поддержке администрации Кстовского района объявляет старт конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участниками конкурса могут стать дети 1-4 классов общеобразовательных школ Кстово и Кстовского района, которые предоставят изобразительные работы на тему "Птицы Нижегородского края".

Авторы лучших рисунков получат подарки и приглашение на онлайн концерт.

В целях минимизации контактов и соблюдения профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции работы принимаются в цифровом формате (скан-образ) на электронный адрес Центра общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" pr-nnos@lukoil.com

Сроки проведения конкурса - с 9 по 23 ноября.

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальной странице ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Новости".

СПРАВКА:

Конкурс "Чистый взгляд" является экологическим проектом, проводится компанией "ЛУКОЙЛ" в регионах деятельности более 10 лет и призван привлечь внимание подрастающего поколения к окружающей природе. В Нижегородской области конкурс проводится с 2017 года.