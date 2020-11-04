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Общество

Выбор подрядчиков для реализации нацпроектов в 2021 году стартовал в Нижегородской области

09 ноября 2020 17:45  [188] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Конкурсы по выбору подрядных организаций, которые в 2021 году займутся благоустройством общественных пространств в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", стартовали в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Выбор подрядчиков до конца года позволит правильно рассчитать их возможности, даст время на закупку необходимых материалов. В итоге начать благоустройство можно будет сразу, как только позволят погодные условия. Благодаря этому мы рассчитываем на более оперативное выполнение работ", - сказал глава региона.

Конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ стартовали уже в 11 муниципальных образованиях. В остальных районах завершается разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертиз.

"Для нас очень важны не только сроки, но и качество работ. Подрядчики должны со всей ответственностью подходить к своим обязательствам. Главам районов необходимо лично контролировать реализацию мероприятий", - добавил Глеб Никитин.

В 2021 году благоустройству подлежит не менее 107 общественных пространств. На их реализацию из федерального, областного и местного бюджетов планируется направить 1,1 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются 129 общественных пространств и 125 дворов.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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