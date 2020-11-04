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Общество

Нижегородский СПИД-центр закупил автоматический прибор для выделения нуклеиновых кислот

09 ноября 2020 18:18  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями закупил автоматический прибор для выделения нуклеиновых кислот. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Новое оборудование поставлено в учреждение по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Практически с первых дней начала пандемии на лабораторию СПИД-центра легла основная нагрузка по тестированию нижегородцев на новую коронавирусную инфекцию. Если весной этого года здесь ежедневно проводили 200-250 анализов, то на данный момент этот показатель достигает уже 3000 анализов в сутки", - сообщил Глеб Никитин.

"Одновременно с ростом заболеваемости необходимо в разы увеличивать ресурсные мощности лабораторий. Делать это только за счет человеческих ресурсов не совсем эффективно. Поэтому мы будем продолжать техническую модернизацию наших лабораторий", - добавил глава региона.

По словам главного врача СПИД-центра Соломона Апояна, автоматический аппарат выделения нуклеиновых кислот, в том числе новой коронавирусной инфекции, заменяет ручной труд трех человек. Также он отметил, что одним из главных преимуществ аппарата является высокая точность.

"Ошибка в результатах анализов практически исключена. Кроме того, скорость, с которой работает аппарат, ни один человек повторить не сможет", - пояснил Соломон Апоян.

Он подчеркнул, что в дальнейшем новый аппарат может быть использован также и для выявления ВИЧ-инфекции.

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