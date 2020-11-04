Граффити с портретом ветерана создали на улице Ильинской Общество

Фото: Юлия Горшкова

Торжественное открытие очередного граффити с изображением портрета ветерана Великой Отечественной войны состоялось 9 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Граффити расположено на трансформаторной подстанции на ул. Ильинской. Стрит-арт выполнен в рамках проекта Волонтеров Победы "Образ Победы".

Портрет участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Баландина появился на трансформаторной подстанции на улице Ильинской.



Владимир Васильевич Баландин, чей портрет теперь украшает город, недавно отпраздновал день рождения, ему исполнилось 96 лет.

"На сегодняшний день на фасадах трансформаторных подстанций нанесено 25 рисунков, в том числе портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Из всех направлений это самое важное – местные жители узнают о том, что рядом с ними живет настоящий герой, и это, безусловно, повод для гордости", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Основной целью проекта "Образ Победы" является сохранение исторической памяти. Граффити появляются во дворах домов, где живут ветераны. Важной составляющей проекта выступает создание социально значимых культурных арт-объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, современным победам страны и региона (присвоение звания "Город трудовой доблести", борьба с COVID-19 и благодарность людям героических профессий). К участию привлечены профессионалы – мастера стрит-арта с многолетним опытом работы на подобных объектах.

Проект "Образ Победы" приурочен к реализации мероприятий Года Памяти и Славы в Нижегородской области, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. В 2020 году на стенах трансформаторных подстанций и других поверхностях по всей Нижегородской области будут созданы 75 живописных портретов ветеранов.

СПРАВКА:

Владимир Васильевич Баландин родился 12 октября 1924 года в Нижнем Новгороде в семье рабочих. 25 апреля 1944 года был зачислен в состав маневренной группы командиром отделения станковых пулемётов 85-го погранотряда, сформированного в Хабаровском погранокруге. За активное участие в освобождении Белоруссии и Польши личный состав награждён медалью "За освобождение Варшавы". Во время службы в пограничных частях Белорусского погранотряда неоднократно участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья и бандформирований.

За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Владимир Васильевич награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945", "За освобождение Варшавы", 24-мя юбилейными медалями.