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Происшествия

Глеб Никитин провел совещание из-за аварии на коллекторе по ул.Зеленодольской

10 ноября 2020 06:01  [37] Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативное совещание в онлайн-режиме по ситуации, связанной с аварией на магистральном коллекторе по ул. Зеленодольской в Канавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, на данный момент ведутся работы по устранению аварии. На месте работают аварийные бригады и спецтехника.

Для ликвидации аварии с 00:00 часов и ориентировочно до 5 утра 10 ноября было отключено водоснабжение Автозаводского района. В районе должно быть организовано дежурство цистерн с питьевой водой.

Генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк доложил, что ремонт данного коллектора был заложен в инвестиционную программу компании. Ремонт планировалось завершить в середине 2021 года.

Глеб Никитин поручил Юрию Шалабаеву держать ситуацию на личном контроле.

"Необходимо принять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию и восстановить водоснабжение. Затем в максимально сжатые сроки нужно приступить к запланированному капитальному ремонту магистрального коллектора. Качество водоснабжения и водоотведения – абсолютный приоритет", - сказал Глеб Никитин.

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