Депутат ЗС НО помог врачам Канавинского района Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман оказал помощь врачам городской поликлиники № 4 и детской городской поликлиники № 19 Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 10 ноября 2020 года.

Депутат вручил 12 сертификатов медицинскому персоналу для оплаты автомобильного топлива.

"Врачи находятся на самой настоящей передовой в борьбе за наше здоровье. Но помимо того, что они рискуют собственным здоровьем, ежедневно на собственном или служебном транспорте курируют по всему району и оказывают помощь нижегородцам. Поэтому принял решение взять их траты на транспортные расходы на себя", - сказал Леонид Гойхман.

По словам главного врача поликлиники № 4 Инны Пудовой, вызовов много, их количество на дом увеличилось почти в 3 раза.

"Такая помощь сейчас очень необходима. В течение дня врачам приходиться посещать десятки адресов. Мы очень благодарны за такую поддержку. Это позволяет значительно снизить транспортные расходы как медицинских учреждений, так и не тратить личные средства врачей", - добавила она.

На каждую машину еженедельно выделяется сертификат на сумму 1 тысяча рублей.