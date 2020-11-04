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Происшествия

Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина

10 ноября 2020 10:19  [26] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось после 20 часов 9 ноября.

36-летний водитель (стаж 12 лет), управляя автобусом ЛиАЗ, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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