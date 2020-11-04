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Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось после 20 часов 9 ноября.
36-летний водитель (стаж 12 лет), управляя автобусом ЛиАЗ, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.
В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в медучреждение.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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