Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось после 20 часов 9 ноября.

36-летний водитель (стаж 12 лет), управляя автобусом ЛиАЗ, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.