Нижегородские предприниматели пытались продать табак без лицензии на 27 млн рублей Бизнес

Нижегородские предприниматели пытались продать табак без лицензии на сумму более 27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 10 ноября 2020 года.

Для того, чтобы организовать бизнес, двое мужчин закупали табак для кальяна и привозили его в Нижний Новгород. Продукция была немаркированная.

Они организовали продажу в арендованных помещениях сразу в нескольких районах города. Причем, продавали табак через третьих лиц в разных торговых точках.

Сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД провели обыски и изъяли табак на общую сумму более 27 млн рублей.

Возраст мужчин 41 год и 44 года.

По данному факту возбуждено дело по ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Дело было передано в Канавинский районный суд. Приговором суда двух "бизнесменов" оштрафовали на 800 тысяч и 650 тысяч рублей.