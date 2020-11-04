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Общество

Нижегородские медики рассказали о последствиях COVID-19 и показали вентиляцию легких (ВИДЕО)

10 ноября 2020 13:31  [273] Общество

Сотрудники городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода записали обращение к жителям города из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Cегодня сложилась очень серьезная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Увеличивается количество случаев, в том числе и госпитализаций. Коронавирусная инфекция очень непредсказуема. После длительного улучшения может наступить ухудшение течения заболевания", - сказала одна из сотрудниц больницы.

Она от лица медиков попросила нижегородцев соблюдать рекомендованные эпидемиологические требования - носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

"Берегите себя и нас", - закончила свою речь представитель здравоохранения.

Кроме того, врачи показали процесс искусственной вентиляции легких:

 

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