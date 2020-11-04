Дом Сироткина на Верхневолжской набережной отреставрируют за 20 млн рублей

Дом Сироткина с росписью плафонов
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Объект культурного наследия "Дом Сироткина с росписью плафонов" (Верхневолжская набережная, 3) отреставрируют за 20 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) объявил конкурс по поиску подрядчика, который выполнит необходимые реставрационно-восстановительные работы к маю 2021 года.
В здании филиала музея будут отреставрированы фасады и кровля, вставлены новые и отремонтированы старые окна и двери, устроены слуховые окна на чердаке, установлен молниеотвод. Также планируется реставрация козырька.
Начальная (максимальная) цена контракта: 20,8 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Нижегородской области.
Конкурс по выбору подрядчика запланирован на 19 ноября.
СПРАВКА:
Дом купца Дмитрия Васильевича Сироткина (1864/65-1946/1953) является памятником архитектуры федерального значения. Дом был построен в 1916 году по проекту архитекторов Леонида, Виктора и Александра Весниных в подражание стилю неоклассицизм.
В конце 1919 года Сироткин вынужден был уехать за границу. После революции его усадьба была национализирована, в 1924 году главный усадебный дом был передан Главнауке для размещения музея.
Сейчас там располагается отдел зарубежного искусства Нижегородского государственного художественного музея.
Во всех помещениях особняка сохранились дубовые филенчатые двери с латунными ручками и дубовые оконные рамы с медными ручками. На потолке столовой сохранилась роспись, выполненная Александром Весниным. Композиция включает аллегории стихий, изображенных в виде Олимпийских богов, и аллегории времен года.
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