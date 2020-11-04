Преимущества контрактных запчастей для Мерседеса

Контрактные запчасти, хотя и являются бывшими в эксплуатации деталями, отличаются от этого вторичного товара. Уникальность контрактных предложений заключается в отборе, предпродажной подготовке и предоставлении гарантий. Поэтому реализацией подобных запчастей занимаются специализированные компании, поставляющие б/у детали из зарубежных стран, согласно взятым на себя строгим договорным обязательствам.

Откуда берутся контрактные запчасти?

Автопроизводитель Мерседес – популярный бренд. Миллионы автомобилей с "трилистником" колесят по европейским, американским и японским дорогам. И по истечении определенного времени эти машины попадают в авторазборку. Чаще всего из-за дорогостоящего обслуживания, когда владельцу становится дешевле купить новое авто. Вполне работоспособный контрактный двигатель Мерседес, иные узлы и агрегаты, части кузова и многое другое еще способно послужить новому автовладельцу в тех странах, где к возрасту транспортных средств предъявляется меньше требований.

Преимущества контрактных двигателей и КПП

Наряду с предпродажной проверкой работоспособности и состояния деталей компания, реализующая контрактные запчасти, гарантирует оригинальность всех предложений. При этом вариант замены подбирается не только по бренду, но и по году выпуска автомобиля и его техническим особенностям. Это позволяет исключить в процессе эксплуатации возникновение конфликтов внутренних систем авто.

Качество. Напрямую связано с оригинальностью детали. Кроме того, надо учитывать те условия, в которых эксплуатировались КПП, двигатель и другие запчасти: лучший стандарт топлива и смазочных материалов, дорожного покрытия и качественный сервис.

Стоимость. Оригинальные, но ранее эксплуатировавшиеся детали намного дешевле новых. Нередко купить их выгоднее, чем приобретать аналоги при несравнимо большей гарантии работоспособности.

Документальное сопровождение. У ответственного поставщика оно включает в себя необходимые сертификаты и договоры, подробное описание техособенностей запчасти, послепродажный проверочный срок и обязательную гарантию на продолжительное время.

Рекомендации по приобретению контрактных запчастей

В зависимости от условий эксплуатации, предпочтений предыдущего владельца и даже погодных условий два равных по возрасту двигателя Мерседес могут отличаться параметрами. Поэтому, кроме ознакомления с технической документацией, важно самому проверить все нюансы.

В ходе внешнего осмотра должно насторожить наличие потеков масла, темных пятен, ржавчины, нагара либо механических повреждений. Чем больше подобных недостатков, тем меньше прослужит мотор.

Более подробный осмотр должен затронуть свечи зажигания, маслозаливную горловину, фильтры и поршневую группу. На всех этих элементах не должно быть грязи и нагара. Уплотнители и герметик должны иметь заводскую маркировку, однако после приобретения силовой установки их рекомендуется заменить на новые.

Эффективный способ проверки состояния ДВС – определение компрессии. С помощью ключа вал мотора прокручивается по часовой стрелке. Сразу он идет тяжело, но после открытия цилиндров движение облегчается, становится плавным. Также внимание обращается на отсутствие люфта.

Состояние КПП визуально оценить сложно, поэтому уточните имеющуюся информацию на коробку передач – от пробега машины-"донора" до фотографий узла.

Важным моментом, оказывающим непосредственное влияние на финальную цену, является комплектация предложения. Ответственный продавец готов поставить различные варианты – от полного набора со всеми компонентами и узлами до "голых столбиков", представляющих собой собственно силовую установку с оснащением самыми необходимыми системами.

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