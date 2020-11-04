Нижегородский бюджет в ноябре пополнится на 2,1 млрд рублей за счет федерации Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Поправки предполагают увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,1 млрд рублей.

"В условиях пандемии остается приоритетной поддержка сферы здравоохранения. Нижегородская область получает из федерального бюджета 465 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, также 296,6 млн рублей пойдут на доплаты врачам за работу с ковид-пациентами", - пояснил Глеб Никитин.

Кроме того, из федерального бюджета поступит 493,1 млн рублей на адресную поддержку по соцконтракту малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума.

На социальные выплаты безработным гражданам пойдет 447,6 млн рублей. Более 132 млн рублей предусмотрено на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком возраста трех лет).

Ноябрьские поправки также предполагают 400 млн рублей региональных средств на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Почти 43 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на дооснащение медицинских учреждений централизованной подачей кислорода, 29 млн рублей – на обновление материально-технической базы больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.

Кроме того, 660 млн рублей регион предоставит на субсидии муниципалитетам для обеспечения деятельности транспортных предприятий в период пандемии. Так, перевозчиков ждет компенсация затрат, связанных с оплатой налогов, социальных отчислений, топлива и зарплаты.

"Пока сохраняется режим повышенной готовности, мы постоянно корректируем меры поддержки нижегородских предприятий, прислушиваясь к их запросам и потребностям. В этот непростой период для бизнеса из регионального бюджета поступит 103,3 млн рублей субсидий для организаций, которые пострадали в период пандемии", - добавил губернатор Нижегородской области.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2020 год будут уменьшены на 103,1 млн рублей - до 209,6 млрд рублей, расходы увеличатся на 1,3 млрд рублей - до 231,9 млрд рублей.