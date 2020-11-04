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Общество

Реставратору Дома Павловой на Щелоковском хуторе грозит штраф за нарушение технологии работ

11 ноября 2020 10:59  [46] Общество
Дом Павловой

Дом Павловой

Фото: с сайта hutor-museum.ru

Компания "Зодчие СевероЗапада", выполняя реставрацию объекта культурного наследия Дома Павловой на Щелоковском хуторе, нарушила технологию работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в  управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Во время очередной проверки управление выявило, что технология ремонтно-реставрационных работ противоречит правилам сохранения объектов культурного наследия (ФЗ №73 и ГОСТ 57097 - 2016).

Подрядчик, согласно контракту, должен провести реставрацию срубов и двора с въездом, тесовой кровли, резного декора, интерьеров и печи, а также усилить фундамент и пропитать древесину специальными составами. На данный момент здание разобрано до фундамента. Часть бревен хранится рядом прямо на земле.

(текущее состояние дома, фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова)

Реставратору было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Кроме того, компании напомнили о необходимости промаркировать все элементы и детали объекта в соответствии с маркировочными чертежами, и хранить разобранный материал под навесами.

Составленный протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) будет направлен в суд. Подрядчику грозит штраф до 5 млн рублей.

Напомним, реставратор был выбран по итогам аукциона в конце 2019 года. На участие в нем была подана всего одна заявка. Контракт был заключен на 30,4 млн рублей. ООО "Зодчие СевероЗапада" выдано разрешение на реставрацию до 27 октября 2021 года.

Как отмечалось в документации, Дом Павловой является самым большим экспонатом музея. Здание было привезено на территорию музея еще в 1980-х годах из деревни Раково Ковернинского района. Его особенностью является принадлежность к типу домов-комплексов, редко встречающихся в Нижегородской области.

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