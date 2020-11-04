Гендиректор и должностные лица Нижегородского водоканала подозреваются во взятках Происшествия

Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО "Нижегородский водоканал", подозреваемых в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

По версии следствия, с июня 2018 года по настоящее время генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" (Николай Николюк – прим. НИА "Нижний Новгород"), контрольный пакет акций которого принадлежит городу, совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил на территории Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения.

Сообщество состояло из организованных групп работников АО "Нижегородский водоканал" и гражданских лиц, действующих под единым руководством генерального директора и неустановленных пока лиц. По имеющейся информации в состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.

Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", и она составляла от 10 % до 15 % с общей суммы договора поставки или оказания услуг.

Так, с июня 2018 года должностные лица АО обеспечили беспрепятственную победу одной коммерческой фирме по заключению и дальнейшему общему покровительству при исполнении договоров по засыпке котлованов, восстановлению дорожного покрытия и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде. В качестве взяток фирма передавала денежные средства в размере 12% от суммы выполненных работ по договору подряда.

Также в СУ СК сообщили, что всего с января 2019 по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 млн рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 млн рублей, которые были распределены между ними.

Кроме того, с января 2019 по настоящее время, члены преступного сообщества получили от генерального директора другой коммерческой фирмы в качестве взятки не менее 20 млн рублей за беспрепятственное заключение договора оказания услуг, за общее покровительство при исполнении договора на оказание услуг, а доходы от взяток распределялись между членами группы.

Также с апреля 2020 года генеральный директор АО и члены организованной группы ежемесячно в качестве взятки получали от директора одной из коммерческой фирмы через аффилированную ей контору не менее 200 тысяч рублей. Всего за общее покровительство при исполнении договора на оказание клининговых услуг, его дальнейшее продление без проведения конкурсных процедур незаконно получено не менее 1 млн 200 тысяч рублей.

В отношении ряда руководителей указанных коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Коррупционная схема выявлена и пресечена следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ. Ранее сотрудники двух ведомств провели обыски в АО "Нижегородский водоканал" и в офисах аффилированных с руководством этого предприятия компаний.

По подозрению в совершении преступлений уже задержаны 7 подозреваемых, в том числе руководители акционерного общества. Расследование по уголовным делам продолжается.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, руководящие сотрудники АО "Нижегородский водоканал" в лице генерального директора предприятия Николая Николюка, его первого заместителя Александра Сидляревича и заместителя гендиректора по развитию Александра Жернакова, а также аффилированные с ними представители коммерческих организаций и частные лица Сергей Багаев, Артем Василенко, Владимир Пшеничников и Алексей Юнкевич организовали схему по получению контрактов в обмен на взятки.

Напомним, Николай Николюк возглавил "Нижегородский водоканал" вместо Сергея Белова в июне 2018 года.