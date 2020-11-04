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Общество

Участки вокруг Нижегородского районного суда предложено передать в федеральную собственность

12 ноября 2020 09:51  [135] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Земельные участки вокруг бывшего здания Нижегородского районного суда предложено передать в федеральную собственность. Соответствующий проект размещен в проектах решения нижегородской Думы. Заседание, где будет принято решение, состоится 25 ноября 2020 года.

В частности, предлагается передать в федеральную собственность (в территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в Нижегородской области) земельный участок площадью 758 кв.м по адресу: переулок Плотничный, 38А; а также земельный участок площадью 731 кв.м в границах переулка Плотничный, улицы Архитектора Харитонова и переулка Лудильный.

Данные земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование управлению судебного департамента в Нижегородской области.

Управление судебного департамента (бывш. здание Нижегородского районного суда) расположено по адресу: переулок Плотничный, 38.

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