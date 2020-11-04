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Спорт

ФК "НН" одержал победу над московским "Чертаново"

12 ноября 2020 13:12  [31] Спорт

Фото: с сайта ФК "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над московским "Чертаново" в матче 21 тура ОЛИМП-ФНЛ 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Противостояние на стадионе "Нижний Новгород" завершилось со счетом 3:2 в пользу хозяев. Встреча проходила без зрителей.

Первый гол в ворота соперников забил футболист ФК "НН" Тимур Сулейманов уже на 5 минуте матча. На 10 минуте счет сравнялся – забил москвич Егор Рудковский. На 34 минуте благодаря Юрию Завезену "Чертаново" вырвалось вперед. На 42 минут мяч забил нижегородец Николай Калинский. Финальный гол на 74 минуте принадлежал Тимуру Сулейманову.

"У нас не было недооценки соперника. Надо сказать, что в "Чертаново" - хорошие молодые ребята, они отобраны со всей страны и умеют играть в футбол. Получилась тяжелая победа, но мы создали достаточное количество голевых моментов", - прокомментировал итоги матча главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов.

Отметим, что ФК "Нижний Новгород" становится победителем уже 14-й матч подряд.

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Теги:
Футбол
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