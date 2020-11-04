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Нижегородскую больницу им.Семашко оштрафовали почти на полмиллиона рублей из-за смерти пациента. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 ноября 2020 года, суд взыскал c больницы компенсацию морального вреда в пользу родственников умершего пациента в общей сумме 450 тысяч рублей.
Из материалов гражданского дела следует, 27 ноября 2018 года пациент умер в стационаре больницы.
Родственники обратились в министерство здравоохранения Нижегородской области о проведении проверки в больнице. Далее были выявлены нарушения, главврачу направлено предписание об их устранении.
Родственники считают, что если бы необходимые исследования и медуслуги были проведены и оказаны вовремя, то заболевание протекало без осложнений и не привело к смерти.
По итогам рассмотрения дела, решение было обжаловано сторонами. Но суд оставил решение без изменения, а жалобы сторон - без удовлетворения.
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