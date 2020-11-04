Вызов скорой помощи к заболевшей нижегородке на дом закончился стрельбой Происшествия

Фото: управление Росгвардии по Нижегородской области

Вызов скорой помощи к нижегородке на дом закончился стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области 13 ноября 2020 года.

Накануне утром, семья вызвала скорую помощь. Многоквартирный дом находится в Приокском районе на улице Вятской.

Как сообщили медицинские работники, после осмотра в квартире пациентка отказалась от госпитализации, но сын больной настаивал на том, чтобы ее забрали в больницу.

Спор закончился тем, что нетрезвый мужчина взял пневматический пистолет и открыл стрельбу в потолок. Врачи бригады скорой помощи выбежали на улицу без одежды.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы перекрыли возможные пути отхода вооруженного нижегородца, заблокировав лестничные проемы.

Затем вместе с прибывшими сотрудниками полиции они вели переговоры с матерью стрелявшего. Через некоторое время женщина открыла дверь и впустила правоохранителей внутрь.

Мужчина попытался оказать сопротивление, но его в итоге доставили в территориальный отдел полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователями СО по Приокскому району СУ СК России по Нижегородской области по факту покушения на работников скорой помощи организована доследственная проверка.