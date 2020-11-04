БК "Нижний Новгород" сыграет с "Пармой" 14 ноября Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

БК "Нижний Новгород" сыграет с пермской "Пармой" завтра, 14 ноября 2020 года в рамках турнира Единой лиги ВТБ. Матч пройдет в ФОКе "Мещерский" и без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе БК "НН".

На данный момент у БК "Нижний Новгород" и БК "Парма" одинаковые показатели – две победы и одно поражение.

Напомним, предыдущий матч "Нижний Новгород" провел 18 октября. Тогда нижегородцы уступили краснодарскому "Локомотиву-Кубань" – 64:73. Затем нижегородская команда уходила на карантин.