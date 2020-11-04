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Общество

Эндокринологи нижегородской больницы консультируют пациентов в формате телемедицины

14 ноября 2020 12:56  [129] Общество

Эндокринологи нижегородской больницы №33 консультируют пациентов в формате телемедицины. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Эндокринологический центр работает там пять лет. Прием пациентов ведут эндокринологи, офтальмологи, невролог, хирург-тиреоидолог, уролог-андролог и диетолог.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в больнице был создан Областной центр компетенций по телемедицине. Здесь активно проводятся телемедицинские врачебные консультации эндокринологическим пациентам из отдаленных районов Нижегородской области: Пильнинского, Сосновского, Краснобаковского и Большемурашкинского районов.

Отмечается, что в нижегородский центр приезжают также пациенты из других областей. По соглашению между министерством здравоохранения РФ и правительством Нижегородской области больница №33 назначена "якорным" учреждением для Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.

В рамках работы центра выполняются пункции щитовидной железы, работает "Школа для пациентов с сахарным диабетом". В кабинете диабетической стопы проводится допплерография сосудов, при гиперкератозе - аппаратная обработка стоп скалером. Кроме того, на базе центра открыто научно-практическое отделение спасения нижних конечностей с участием специалистов с Кубы.

По словам заведующей эндокринологическим центром больницы Натальи Подпругиной, на сегодняшний день около 80% пациентов центра - это люди, больные сахарным диабетом. В зоне риска не только пожилые, но и молодежь, которая ведет неправильный образ жизни и не соблюдает правила здорового питания. Ежедневно городской эндокринологический центр принимает от 150 до 200 пациентов. За пять лет работы число пациентов центра превысило 50 тысяч человек, а количество посещений - 120 тысяч.  

В настоящее время в эндокринологическом центре городской больницы № 33 открыто отделение диабетической ретинопатии и микрохирургии глаза, оснащенное всем необходимым современным оборудованием высокого уровня, включая ультразвуковой диагностический аппарат для аксиального сканирования в офтальмологии, офтальмологическую микрохирургическую систему, стереомикроскоп.

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