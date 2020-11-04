Автомобиль врезался в столб после столкновения с ГАЗелью в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Автомобиль Mitsubishi врезался в столб после столкновения с ГАЗелью в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 ноября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 10:20 на ул. Новикова – Прибоя, 14.

Согласно информации, 62-летний водитель Mitsubishi при выезде со дворовой территории не предоставил преимущества ГАЗели.

В результате произошло столкновение, и Mitsubishi отлетел в столб. Водитель погиб.