Организацию по оформлению "социальных" кредитов прикрыли в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Организацию по оформлению "социальных" кредитов прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Работа предприимчивых граждан кипела под вывеской "ООО СОЮЗ-НН".

Сотрудники полиции полагают, что доход от преступной деятельности фирмы, занимавшейся якобы оказанием помощи в получении выгодного кредита, исчисляется миллионами рублей.

Фигуранты уголовного дела подобрали офисы для осуществления противоправной деятельности на улицах Гордеевская и Советская Канавинского района.

Суть работы была в том, что в Интернете они набрали персонал. При этом, работники были посвящены в преступные планы своих руководителей. Всего было трудоустроено 14 человек.

Мошеннические действия были ориентированы на пенсионеров. Объявления размещались на остановках общественного транспорта, разносились в почтовые ящики нижегородцев, раздавались на территории торговых площадок и рынков.

Фирма разработала схему мошенничества, которая позволяла им создавать иллюзию легитимности, заключаемые договора не вызывали сомнений у доверчивых пенсионеров, ведь основные нюансы скрывались мелким шрифтом и неоднозначными юридически сложными выражениями.

Сотрудники организации предлагали людям помощь в оформлении кредитов. К ним в основном обращались те, кто в силу тех или иных причин не мог самостоятельно получить ссуду в банке. Во время общения с потенциальной жертвой, работники организации выражали всяческое сочувствие и желание помочь в решении тяжелой финансовой ситуации обратившегося. Заключив с организацией договор, потерпевших на автомобиле возили по различным микрофинансовым организациям для получения необходимой суммы. От полученных кредитных денег им необходимо было отдать до 50 % за оказанные услуги.

За время деятельности организации пострадали более 50 нижегородцев. У полицейских есть основания полагать, что потерпевших на самом деле может быть еще больше. Кроме того, есть версия, что подобные филиалы действуют и в других регионах страны.

На текущий момент ущерб, причиненный только опрошенным пенсионерам, составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Нижегородец, который был трудоустроен в офисе, признал вину в содеянном. Он под домашним арестом. Еще двое жителей Перми (24-летний мужчина и 33-летняя женщина) арестованы.

В рамках расследования данного уголовного дела задержано еще 7 человек по ст. 91 УПК РФ, возможно фигурантов дела со временем станет еще больше.

Расследование уголовного дела продолжается.