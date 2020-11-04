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Бизнес

Еще один офисный центр построят в районе пл.Лядова в Нижнем Новгороде

16 ноября 2020 12:55  [120] Бизнес

Фото: с сайта министерства градостроительной деятельности Нижегородской области

Еще один офисный центр построят на Окском съезде в районе пл.Лядова в Нижнем Новгороде. Решение о необходимости внесения соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки города было принято по итогам заседания профильной комиссии на сайте регионального министерства градостроительной деятельности.

Речь идет о территории в границах улиц Малая Ямская, Окский съезд, Барминская после утверждения соответствующих изменений в генеральный план.

Зону водозаборных и иных технических сооружений планируется изменить на зону многофункциональной застройки городского центра.

Заявитель: ПАО "Ростелеком" на основе материалов общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки города.

Согласно заключению о результатах общественных обсуждений от 14 сентября 2020 года общественные обсуждения организационной комиссией признаны состоявшимися. При этом, из участников общественных обсуждений не было никого, была нулевая явка.

Смена зонирования позволит собственникам объектов недвижимости произвести архитектурно-планировочные изменения, в частности ПАО "Ростелеком" осуществить размещение административного офиса - центра обслуживания клиентов компании и ее партнеров на своем земельном участке.

Также предусмотрена возможность размещения сотрудников из других регионов в здании проектного офиса.

Общая площадь здания составит 25,7 тысяч кв.м. Количество этажей предусмотрено от 10 до 13. В подземной автостоянке предусмотрено 170 парковочных мест, на открытых стоянках – 58 машиномест.

Оно будет располагаться напротив Нижегородского областного суда, на противоположной стороне Окского съезда, около пожарной части. Здание имеет форму волны.

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