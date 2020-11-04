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Общество

Общественные обсуждения пройдут по расширению территории Нижегородской академии МВД

16 ноября 2020 15:42  [152] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Общественные обсуждения пройдут по вопросу расширения территории Нижегородской академии МВД России. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В частности, на обсуждение предложен проект внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки в части изменения (частично) зоны застройки городского центра на зону учебно-образовательных учреждений территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060134:5 по адресу: ул. Большая Покровская, 65. В этом здании находится факультет заочного обучения.

Фото: кадастровая карта Нижегородской области 

Инициатор проведения общественных обсуждений - Нижегородская академия МВД России.

Более подробно ознакомиться с информацией можно в администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, 1). Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Экспозиция будет открыты с 18 ноября по 18 декабря.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18 декабря в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по адресу: 603005, Нижний Новгород, улица Пискунова, 1, либо по электронной почте: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru. Также свой отзыв можно оставить в журнале учета посетителей экспозиции проекта.

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