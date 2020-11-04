Троллейбусы на пл. Минина будут разворачиваться в другую сторону из-за ремонта Общество

Троллейбусы на пл. Минина и Пожарского будут разворачиваться в другую сторону после завершения монтажа разворотного кольца. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

В МП "Нижегородэлектротранс" уточнили, что речь идет о монтаже малого кольца для разворота троллейбусов. Они будут поворачивать не направо, как сейчас, а налево.

Таким образом, участок площади Минина, от Дмитриевской башни и до памятника Чкалову, можно будет отремонтировать, не вводя ограничений для движения троллейбусов.

Через главную площадь города и прилегающие к ней улицы ежедневно проезжают около 30% маршрутов городского общественного транспорта большой вместимости.



Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".