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Происшествия

Два нижегородца пострадали при столкновении троллейбуса и автобуса

17 ноября 2020 10:51  [165] Происшествия

Два пассажира пострадали при столкновении троллейбуса и автобуса. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне, 16 ноября, на пр.Гагарина, около дома № 60. 51-летний водитель (стаж 32 года), управляя троллейбусом, не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автобусом ПАЗ. В результате, пострадали две женщины, которые ехали в автобусе. Одна из них, 26-летняя девушка, была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Кроме того, также вчера произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. 39-летний водитель ехал по ул. Варварской и около дома № 4 резко затормозил. В результате, с ушибами госпитализировали двух женщин 36 и 62 лет. Позднее их отпустили.

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