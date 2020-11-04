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Экономика

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2021 год пройдут 3 декабря

17 ноября 2020 11:47  [99] Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год пройдут 3 декабря 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Начало в 14:00.

Слушания пройдут в зале заседаний городской Думы (Кремль, корпус 5) с одновременным использованием системы видео-конференц-связи и трансляцией публичных слушаний на сайте администрации города.

Предложения, рекомендации, замечания и вопросы по проекту решения, вынесенному на слушания, направляются в срок до 3 декабря по адресу: департамент финансов администрации города, 603005, пл. Театральная, 2. Телефон: 439-18-98.

Ранее проект бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год был внесен в Думу. Доходы бюджета города на следующий год спрогнозированы в размере 36 млрд 446 млн рублей, расходы спланированы в размере 36 млрд 746 млн рублей, дефицит пока составляет 299 млн рублей.

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