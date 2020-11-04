Тринадцать аварийных домов расселили в Нижнем Новгороде в 2019-2020 годах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тринадцать аварийных домов расселили в Нижнем Новгороде в рамках реализации первого этапа адресной программы переселения граждан в 2019-2020 годах. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 17 ноября.

Всего было расселено 298 помещений общей площадью 6921 кв.м. В 241 случае квартиры находились в собственности нижегородцев.

Дмитрий Горбунов пояснил, что 164 собственника получили компенсацию в 2019 году, еще 30 – в 2020. Нижегородцам, проживающим по договору социального найма, в 2019 году предоставили 28 помещений, в 2020 году – 25.

На настоящий момент 47 вопросов о переселении рассматривается в суде. По уже имеющимся решениям суда администрации Нижнего Новгорода в этом году осталось предоставить шесть квартир.