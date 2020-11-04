Нижегородский эксперт-клуб ФоРГО проведет круглый стол по избирательной кампании 2021 года

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества совместно с партнерами проведет ноябрьское заседание Эксперт-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ФоРГО.
Принимая во внимание, что в 2021 году в Нижегородской области одновременно пройдут выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание региона, организаторы сформулировали тему дискуссии следующим образом: "Нижегородская область: тенденции, новации и перспективы избирательной кампании 2021 года".
Заседание Эксперт-клуба пройдет 19 ноября 2020 года, в 14:00, в конференц-зале "Кремль 1" отеля "Sheraton" (Театральная площадь, 1).
Участникам встречи будет предложено три вопроса для обсуждения:
- Вызовы, формирующие избирательную повестку 2021 года и готовность ведущих и новых политических игроков ответить на них.
- Актуальный общественный запрос на образ депутата.
- Легитимность как важнейшая задача предстоящих выборов.
В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты: политологи, социологи, политтехнологи, а также политические обозреватели, представляющие региональные массмедиа.
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