Нижегородский эксперт-клуб ФоРГО проведет круглый стол по избирательной кампании 2021 года Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества совместно с партнерами проведет ноябрьское заседание Эксперт-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала ФоРГО.

Принимая во внимание, что в 2021 году в Нижегородской области одновременно пройдут выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание региона, организаторы сформулировали тему дискуссии следующим образом: "Нижегородская область: тенденции, новации и перспективы избирательной кампании 2021 года".

Заседание Эксперт-клуба пройдет 19 ноября 2020 года, в 14:00, в конференц-зале "Кремль 1" отеля "Sheraton" (Театральная площадь, 1).

Участникам встречи будет предложено три вопроса для обсуждения:

- Вызовы, формирующие избирательную повестку 2021 года и готовность ведущих и новых политических игроков ответить на них.

- Актуальный общественный запрос на образ депутата.

- Легитимность как важнейшая задача предстоящих выборов.

В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты: политологи, социологи, политтехнологи, а также политические обозреватели, представляющие региональные массмедиа.

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.