Феникс и Шахерезада родились в Нижнем Новгороде в 2020 году Общество

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мальчик, которого родители назвали Феникс, и девочка с именем Шахерезада родились в Нижнем Новгороде в 2020 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в прямом эфире на странице в соцсети Instagram.

В этом году родители также называли своих сыновей такими редкими именами, как Винченцо, Радогор, Савватий, Август, Весемир, Велемир, Доромир, Мефодий, Ной, Дорофей, Серж, Пантейлемон, Арарат, Остап, Сильвестр, Авраам, Соломон, Нестор, Светозар, Тамерлан, Алмаз, Моисей и Космос.

Среди необычных женских имен: Лидья, Оливия, Еваника, Дементра, Ясмина, Федора, Исидора, Каролина, Сапфира, Бажена,Августа, Феодосия, Версалия, Добромира, Радослава, Златислава, Белослава, Эсмеральда, Багиня, Ассоль и Герда.

При этом самыми популярными мужскими именами остаются привычные - Артём (629 мальчиков), Александр (602), Михаил (570), Максим (500), Иван (493). В десятку популярных мужских имен вошли: Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман.

Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего родилось Софий – 552 малышки. Следующими по популярности именами стали: Виктория (473 девочки), Анастасия (453), Мария – (441), Анна – (426). Кроме того, родители отдавали предпочтение именам: Полина, Дарья, Алиса, Елизавета, Варвара.