Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2020 18:02  [37] Более 500 нижегородок родили двойню в 2020 году
17 ноября 2020 17:45  [112] Мальчиков в Нижегородской области в 2020 году родилось больше, чем девочек
17 ноября 2020 17:45  [57] Нижегородская область увеличит суммы субсидий по программе поддержки местных инициатив
17 ноября 2020 17:34  [74] Строить элитную пятиэтажку на месте усадьбы Бурмистровых на Ильинской не планируется
17 ноября 2020 17:29  [77] Нижегородки стали чаще рожать после 30 лет
17 ноября 2020 17:28  [73] Феникс и Шахерезада родились в Нижнем Новгороде в 2020 году
17 ноября 2020 16:41  [146] Карта волонтера культуры начнет действовать в Нижегородской области в 2021 году
17 ноября 2020 16:15  [110] Нижегородский онкодиспансер получил новое оборудование для диагностики
17 ноября 2020 15:16  [155] Тринадцать аварийных домов расселили в Нижнем Новгороде в 2019-2020 годах
17 ноября 2020 15:15  [132] Более 273 млн рублей направят в 2021 году на завершение строительства школы в мкр. "Анкудиновский парк"
Общество

Феникс и Шахерезада родились в Нижнем Новгороде в 2020 году

17 ноября 2020 17:28  [73] Общество

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мальчик, которого родители назвали Феникс, и девочка с именем Шахерезада родились в Нижнем Новгороде в 2020 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова в прямом эфире на странице в соцсети Instagram.

В этом году родители также называли своих сыновей такими редкими именами, как Винченцо, Радогор, Савватий, Август, Весемир, Велемир, Доромир, Мефодий, Ной, Дорофей, Серж, Пантейлемон, Арарат, Остап, Сильвестр, Авраам, Соломон, Нестор, Светозар, Тамерлан, Алмаз, Моисей и Космос.

Среди необычных женских имен: Лидья, Оливия, Еваника, Дементра, Ясмина, Федора, Исидора, Каролина, Сапфира, Бажена,Августа, Феодосия, Версалия, Добромира, Радослава, Златислава, Белослава, Эсмеральда, Багиня, Ассоль и Герда.

При этом самыми популярными мужскими именами остаются привычные - Артём (629 мальчиков), Александр (602), Михаил (570), Максим (500), Иван (493). В десятку популярных мужских имен вошли: Матвей, Дмитрий, Егор, Кирилл и Роман.

Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего родилось Софий – 552 малышки. Следующими по популярности именами стали: Виктория (473 девочки), Анастасия (453), Мария – (441), Анна – (426). Кроме того, родители отдавали предпочтение именам: Полина, Дарья, Алиса, Елизавета, Варвара.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ЗАГС
Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph