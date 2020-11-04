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Нижегородские врачи извлекли три магнита из носа двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в медицинском информационном агентстве "Стационар-пресс".
В ночь на 16 ноября в приёмное отделение Нижегородской областной детской клинической больницы обратились родители с жалобами на инородное тело в дыхательных путях их ребенка.
В носовой полости оказались фрагменты игрушки-антистресса, состоящей из шарообразных магнитов.
"Дежурные врачи среагировали оперативно, оториноларинголог Людмила Анатольевна Короткова без промедления, четко и профессионально извлекла три круглых магнита диаметром 3 мм, которыми ранее играли старшие дети. Это было поистине чудесное спасение. Выражаем благодарность дежурному медперсоналу НОДКБ", - говорится в тексте отзыва, который составили родители ребенка.
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