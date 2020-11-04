Нижегородские врачи извлекли три магнита из носа двухлетнего ребенка Происшествия

Нижегородские врачи извлекли три магнита из носа двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в медицинском информационном агентстве "Стационар-пресс".

В ночь на 16 ноября в приёмное отделение Нижегородской областной детской клинической больницы обратились родители с жалобами на инородное тело в дыхательных путях их ребенка.

В носовой полости оказались фрагменты игрушки-антистресса, состоящей из шарообразных магнитов.



"Дежурные врачи среагировали оперативно, оториноларинголог Людмила Анатольевна Короткова без промедления, четко и профессионально извлекла три круглых магнита диаметром 3 мм, которыми ранее играли старшие дети. Это было поистине чудесное спасение. Выражаем благодарность дежурному медперсоналу НОДКБ", - говорится в тексте отзыва, который составили родители ребенка.