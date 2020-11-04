Более 50 проектов активных жителей по благоустройству реализованы в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Более 50 проектов активных жителей реализованы в Нижнем Новгороде итогам пилотного проекта "Моя инициатива". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 ноября 2020 года.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 283 проекта в четырёх категориях: "Благоустройство и экология", "Социальная поддержка, волонтёрство", "Местные художественные промыслы, культурные инициативы", "Формирование здорового образа жизни, физкультура и спорт". После отбора конкурсной комиссией 280 из них были опубликованы на сайте для проведения рейтингового онлайн-голосования в период с 23 июня по 17 июля.

Как рассказал директор АНО "Центр стратегического развития регионов" Евгений Костин, проект "Моя инициатива" показал свою востребованность. "В онлайн-голосовании на сайте проекта приняли участие 8 314 жителей Канавинского и Сормовского района, общее количество голосов по всем категориям заявок составило 12 021, - сообщил он.

Пилотный проект реализовали пока в двух районах - в Канавинском и Сормовском. С 15 февраля по 8 марта жители этих районов, решившие принять участие в конкурсе, подавали свои заявки на сайте: https://golos.fond-csrr.ru.

По итогам народного голосования победителями были признаны 59 проектов активных жителей, все эти заявки уже реализованы. Среди них - проект по благоустройству детской площадки во дворе дома № 10 по ул. Зайцева, подготовленный Еленой Фадиной.

"Реализация принципов народного бюджетирования способствует выполнению задачи по усилению муниципальной власти, которую поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область является "пионером" в вопросе привлечения граждан к определению приоритетных проектов при распределении бюджетных средств. Нижегородцы принимают активное участие в таких проектах, как "Программа поддержки местных инициатив", "Вам решать", "Формирование комфортной городской среды", а с этого года - и "Моя Инициатива". Очень важно, что люди принимают активное участие в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий. Более того, благодаря изменениям в Уставе области у нижегородцев есть реальная возможность влиять на распределение бюджетных средств. Мы видим, что люди положительно оценивают практику инициативного бюджетирования, поэтому работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области отметил, что проект "Моя инициатива" получил широкий отклик у жителей, поэтому было принято решение о его продолжении и масштабировании на все районы Нижнего Новгорода.