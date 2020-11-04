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Происшествия

Иномарка врезалась в маршрутку в Нижнем Новгороде, ТС частично загорелись

18 ноября 2020 14:16  [1] Происшествия

Иномарка врезалась в маршрутку в Нижнем Новгороде сегодня утром, 18 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось в Канавинском районе, около дома № 1 по ул. Июльских дней.

Водитель автомобиля Kia, 47-летняя женщина, в результате несоблюдения безопасной дистанции въехала Т-87.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а так же произошло их частичное возгорание.

Водитель иномарки с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудниками ГИБДД возбуждено административное расследование по факту ДТП.

Также в результате другого ДТП грузовик сгорел на трассе в Воротынском районе. Никто не пострадал. Причина выясняется.

Кроме того, в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что накануне вечером другой ПАЗ влетел в легковой автомобиль. 44-летний водитель пассажирского автобуса, поворачивая налево, не пропустил ехавшую со стороны пл.Сенной иномарку. В результате столкновения пострадал 24-летний водитель Infiniti. Его госпитализировали.

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