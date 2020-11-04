Нижегородцы могут выиграть бытовую технику на 100 тысяч рублей Общество

"ТНС энерго НН" напоминает своим клиентам, что с 1 ноября стартовала акция "В новый год без долгов". Главный приз – сертификат на приобретение бытовой техники на сумму 100 тысяч рублей, обратили внимание в пресс-службе компании.

Акция проходит до 31 декабря 2020 года включительно. Выполнив условия акции, клиенты смогут заработать баллы и получить призы разного уровня.

Оплата счета за ноябрь и декабрь плюс рекомендуемый платеж, указанный в счете за декабрь, принесет участникам 40 баллов. Клиенты, которые внесли все платежи и подключили электронную квитанцию, получат максимальные 60 баллов. 40 баллов дают право участвовать в распределении сертификатов номиналом 25 тысяч рублей на бытовую технику, 60 баллов – шанс получить как сертификат на 25 тысяч, так и право побороться за главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей.

Чтобы выиграть главный приз, необходимо набрать 60 баллов, быть участником открытой группы "ТНС энерго НН" "ВКонтакте" и написать небольшой рассказ о том, каким электронным сервисом компании вы пользуетесь чаще всего и почему, и отправить его на почту konkurs@nn.tns-e.ru.

Подробнее – в Положении об акции.