Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе 19 ноября

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Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе сегодня ночью, на 19 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло в многоэтажном доме по ул. Адмирала Макарова.
В результате пожара сгорел балкон и имущество квартиры на 4-м этаже, оконные рамы квартиры на 5-м этаже, на общей площади 55 кв. м. Пострадали 3 человека, к сожалению, из них погибли двое - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются.
Всего эвакуировано 20 человек, в том числе 2 ребенка.
В ликвидации последствий происшествия от МЧС принимали участие 40 человек, с привлечением 10 единиц техники. Пожар удалось потушить в течение 2 часов.
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