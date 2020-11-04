Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе 19 ноября Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре в Ленинском районе сегодня ночью, на 19 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в многоэтажном доме по ул. Адмирала Макарова.

В результате пожара сгорел балкон и имущество квартиры на 4-м этаже, оконные рамы квартиры на 5-м этаже, на общей площади 55 кв. м. Пострадали 3 человека, к сожалению, из них погибли двое - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются.

Всего эвакуировано 20 человек, в том числе 2 ребенка.

В ликвидации последствий происшествия от МЧС принимали участие 40 человек, с привлечением 10 единиц техники. Пожар удалось потушить в течение 2 часов.